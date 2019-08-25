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Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

25.08.2019 16:13 Kayserispor, kamerunlu ntep'i transfer etti
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, dış transferde Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paul-Georges Ntep de Madiba ile anlaştı. Kamerunlu kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.
FURKAN İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu'nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Wolfsburg, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

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