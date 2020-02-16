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Kayserispor kaptanı Miguel Lopes Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, Denizlispor maçında iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi.

16.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:17Kayserispor kaptanı Miguel Lopes Açıklaması
Hes Kablo kaptanı Lopes, maçında iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 8 hafta aradan sonra 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet sevinci hakim. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Miguel Lopes, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak "Denizlispor maçında sahada bir aile olduk. Birbirine yardım eden bir grup halindeydik. Zaten böyle yaparsak kazanabilecektik ve böyle yaptık. Gerçekten iyi oynadık ve 3 puanı aldık. Bu kenetlenmeyi sürdürürsek kazanmaya devam ederiz" dedi.

Kayserispor taraftarlarına da teşekkür eden Miguel Lopes, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Onları çok üzdük. Bundan sonra galibiyetler devam edecektir ve taraftarımızı sevindireceğiz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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