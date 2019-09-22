Haberler » Spor » Haber

Kayserispor kaptanı Umut Bulut Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada toparlanmak zorunda olduklarını söyledi.

22.09.2019 08:24Kayserispor kaptanı Umut Bulut Açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada toparlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Denizlispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılıklı atılan goller neticesinde gelen 1 puana sevinemedi.

Müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, "Maça iyi başladık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımız var ancak ikinci golü bulamadık. Net pozisyonlarımız var. Maçın ikinci yarısında iyi mücadele edemedik. Sonrasında skoru korumak adına geriye çekildik. Kalemizde de golü gördük. Yenilebilirdik" dedi.

Umut Bulut, "Kazanmak istediğimiz maçta 1 puan aldık. Üzüntülüyüz. Galibiyet almak istiyorduk. Başaramadık. Toparlanmamız lazım" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Umut Bulut, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
08:54 TFF 3. LİG 3.
08:40 Abdurrahim Albayrak: 'Beraber yola çıktığım kimseyi arkadan vurmam'
08:40 Defans Necip ve Atiba'ya emanet
08:40 Bülent Yavuz: Kural hatası yok, esefle kınıyorum
08:28 Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Hafta
08:24 Kayserispor kaptanı Umut Bulut Açıklaması
08:23 Kayseri Süper Amatör Küme başladı