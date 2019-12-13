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Kayserispor kaptanları idmana çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz idmana çıktı.

13.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:42Kayserispor kaptanları idmana çıktı

İstikbal Mobilya kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz idmana çıktı.


Çaykur Rizespor maçı öncesinde antrenmanlara çıkmayan ve maç kadrosuna alınmayan Umut Bulut ile Şamil Çinaz, idmana çıktı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın "Eğer yarınki idmana da çıkmazlarsa gerekeni yaparız" dediği Umut Bulut ve Şamil Çinaz, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.


Bir miktar ödeme yapıldığı öğrenilen iki futbolcuya, yeni bir ödeme takvimi çıkarıldı. Bunun üzerine Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına dahil oldular. - KAYSERİ


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Spor

Kaynak: İHA

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