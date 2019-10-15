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Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

15.10.2019 14:54Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00'de Kasımpaşa A.Ş ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00'da satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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