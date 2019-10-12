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Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor

- Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyorKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

12.10.2019 19:36
- Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, 8. haftada sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeni Teknik Direktör Samet Aybaba eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, savunma ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Samet Aybaba'nın futbolcularla yakından ilgilenirken, kendisinin de topla oynaması dikkat çekti.
İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması 20 Ekim Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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