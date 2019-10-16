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Kayserispor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa A.Ş maçını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

16.10.2019 13:19Kayserispor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
İstikbal Mobilya Kayserispor- Kasımpaşa A.Ş maçını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8.haftasında 20 Ekim 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa A.Ş maçını Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.

Kayserispor-Kasımpaşa maçının VAR Hakemi Sarper Barış Saka olurken AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Karaoğlan, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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