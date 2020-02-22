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Kayserispor-Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, 2-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

22.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:17

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Konyaspor'un gollerini 8. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 44. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. Kayserispor'un golleri 45+3. dakikada Artem Kravets ve 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

KAYSERİSPOR HAFTAYA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Kayserispor puanını 16'ya çıkardı. Konyaspor ise haftayı 21 puanda kapattı. Konyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kayserispor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kayserispor-Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı

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