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Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

19.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:40Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı
Hes Kablo ile arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.

Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14: 00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL

Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL

Misafir Tribün: 50 TL - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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