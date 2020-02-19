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Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

19.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:26Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Hes Kablo ile İttifak Holding arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspormaçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın...

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor maçının VAR Hakemi Emre Malok olurken, AVAR Hakemi ise Murat Erdoğan yapacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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