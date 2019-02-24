Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

<p>Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı.Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Deniz Türüç kaydetti.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/24/kayserispor-konyaspor-u-tek-golle-gecti-11775723_6007_m.jpg' title='Kayserispor, Konyaspor'u Tek Golle Geçti'></figure></div><h3>KAYSERİSPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK</h3><p>Puanını 31'e çıkaran Kayserispor, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. 34 puanda kalan Atiker Konyaspor ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. </p>