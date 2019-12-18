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Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

18.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:44Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gözbaşı, verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, kulübün içinde bulunduğu zor dönemi atlatabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.
Büyükkılıç ise birlik ve beraberlik içerisinde başarının yakalanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sorumluluk anlayışı içinde şehrimizin olumlu yönleriyle anılması için bir araya geldiniz. Kendisini kanıtlamış, Kayseri kamuoyunda bilinen, sevilen iş insanları ve yöneticilersiniz. Elbette sadece iş insanları veya yerel yönetimlerle değil, hep birlikte hareket etmeliyiz. Birlik olursak sonuç almamamız için bir neden yok. Bu anlamda Bülent hocam ve oyuncularına başarılar diliyorum. Fedakar taraftarlarımıza her zamanki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Ziyarette Gözbaşı, Büyükkılıç'a isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması hediye etti.

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Kaynak: AA

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