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Kayserispor, kupada moral arıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında yarın Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

04.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:26Kayserispor, kupada moral arıyor
İstikbal Mobilya , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında yarın Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kupada moral arıyor. Ligde 7 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar kupada oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan antrenmanda Beşiktaş maçında oynayan futbolcular salonda çalıştı. Bugün yapacağı tek çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor daha sonra tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

05 Aralık 2019 Perşembe günü oynayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşılaşması saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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