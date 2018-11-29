Kayserispor Moral Arıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 19:15



29 Kasım 2018 Perşembe 19:15

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacakları maçta oyunculara güvendiğini ve iyi sonuçla sahadan ayrılacaklarını söyledi.Sarı-kırmızılı yönetici, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile bir restoranda gerçekleştirilen moral yemeğinde gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, geçtiğimiz haftalarda ligde aldıkları kötü sonuçlardan gereken dersleri çıkararak geleceğe baktıklarını dile getirdi.Sakat oyuncuların fazlalığından şikayet eden Bedir, şunları kaydetti:"Son 8 haftadır çok ciddi bir şekilde eksiklerimiz vardı. Aramızda yaptığımız toplantılarda aldığımız kötü sonuçların sebebinini tamamını buna bağlamasak da takımdaki eksikliklerimiz çokluğunun fazla olmasının etkili olduğu kanaatine vardık. Hocamızla ve oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda kendimize güvendiğimizi, bu işi başarabileceğimizi, daha iyi yerlere gelebileceğimiz bir kez daha deklare ettik. Tekrardan kenetlendik. Sezon başındaki başarılı takımımızın yavaş yavaş geri geleceğinin de bilincindeyiz. Herhangi bir problem yaşamadan, keyifli bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah cumartesi günkü maçla takımımız beklenen çıkışı sağlayacaktır. Buna tüm camia olarak inanıyoruz."Sağlam: "Kötü süreci cumartesi günü atlatacağız"Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da, içerisinde bulundukları kötü durumdan dolayı herkesin çok üzgün olduğunu, taraftar ve camiaya karşı bunun mahcubiyetini yaşadıklarını söyledi.Çok ciddi sakatlıklar yaşadıklarını ve bunun neticesinde de birçok maça az sayıda oyuncuyla hazırlanabildiklerini vurgulayan Sağlam, "Maalesef bazen 12-13 kişiyle bazen 8-9 kişiye antrenman yapmak zorunda kaldık. Bir takımın başına sezon boyunca gelebilecek şansızlıkların, talihsizliklerin birçoğunu iki aylık dönem içerisinde yaşadık. Bunları bir mazeret olarak ortaya koymak bize yakışmaz. Sorumluluğunun bilincindeyiz. Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yönetimin de çabasıyla oyuncularımızla oturduk, konuştuk. Maçtan sonra da durumu başkanımıza izah ettim. Sonrasında yaptığımız görüşmelerde bu oyuncu grubuna bundan sonraki dönemde de güvenebileceğimiz gerçeği bir kez daha ortaya çıktı." diye konuştu.Sağlam, sakat oyuncuların birçoğunun çalışmalara başladığını ve Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanarak moral bulmak istediklerini kaydetti.Başkan Bedir ve yöneticilerin sıkıntılı süreçten çıkmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkati çeken Sağlam, "Başkanımız, yönetimimiz bu sıkıntılı süreçten çıkmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Oyuncularımız da inşallah cumartesi günü sorumluluk alacaklardır. Uzun zamandan sonra 20 kişiyle antrenman yaptık. Yani bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Onlar da tabii durumun farkındalar. Cumartesi günü taraftarımızın da desteği ile bir deplasman atmosferi oluşturup iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bizler dersimize iyi çalışacağız, oyuncularımız olayı sahiplenip, sahada en iyisini sergileyecekler. İnşallah bu kötü süreci cumartesi günü atlatacağız. Ondan sonra da iyi günler gelecek, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.