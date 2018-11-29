Kayserispor Moral Arıyor

- Moral yemeğinden detaylar Kayserispor
Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklamasıKayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam
'ın açıklaması KAYSERİ - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, " İnşallah Cumartesi günkü maçla birlikte takımımız beklenen çıkışı sağlayacaktır. Biz buna tüm camia olarak inanıyoruz." dedi.Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı yönetici, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile bir restaurantta gerçekleştirilen moral yemeğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kayserispor
29 Kasım 2018 Perşembe 19:21