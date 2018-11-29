29 Kasım 2018, 19:21
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Kayserispor Moral Arıyor

- Moral yemeğinden detaylar Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklaması Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklaması KAYSERİ - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, " İnşallah Cumartesi günkü maçla birlikte takımımız beklenen çıkışı sağlayacaktır.

- Moral yemeğinden detaylar
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklaması
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın açıklaması KAYSERİ - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, " İnşallah Cumartesi günkü maçla birlikte takımımız beklenen çıkışı sağlayacaktır. Biz buna tüm camia olarak inanıyoruz." dedi.
Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı yönetici, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile bir restaurantta gerçekleştirilen moral yemeğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kayserispor
29 Kasım 2018 Perşembe 19:21



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