06.07.2019 16:33
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Kayserispor, Ömer Uzun'u transfer etti

Kayserispor, Ömer Uzun

İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın VFL Bochum takımda forma giyen 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya'nın VFL Bochum takımda forma giyen 19 yaşındaki Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Ziya Alkurt, Mert Kula ve Umut Bulut'tan sonra genç forvet Ömer Uzun'u transfer etti. Bugün Kadir Has Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı ve Türker Horoz katıldığı imza töreninde genç oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz, geçtiğimiz sezon Alman VFL Bochum takımında forma giyen ve bulunduğu ligde oynadığı 25 maçta 4 asist, 18 gollük performansı ile gol kralı olan ve Türkiye U19 milli takımımızda da forma giymiş olan Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

2018-2019 sezonunda Alman ekibi VFL Bochum takımında forma giyen Ömer Uzun 25 maçta 18 gol ve 4 asist yaptı. Uzun, aynı zamanda Türkiye U19 Milli takımında forma giyiyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Ömer Uzun, Almanya, Spor

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