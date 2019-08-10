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Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı.

10.08.2019 09:50 Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri'ye gelen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Yunanistan'ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11'de forma giyen Henrique, daha önce de Astana, Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile Mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk'in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Pedro Henrique, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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