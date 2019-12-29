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Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaştı.

29.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:45 Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı
İstikbal Mobilya , Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaştı.
Süper Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.
Sezona Teknik Direktör Hikmet Karaman ile başlayan, ardından Samet Aybaba ile yola devam eden ve son olarak da Bülent Uygun ile 7 hafta çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısı için Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.
Sağlık sorunları nedeniyle gelmeyi kabul etmeyen Hırvat teknik adam, direk kendisiyle görüşülmesi sonrasında Kayserispor'un teklifini kabul etti. Ligin ikinci yarısında Kayserispor'un teknik sorumlusu olarak göreve başlayacak olan Prosinecki, Antalya kampında takımın başında yer alacak. Prosinecki'nin yardımcılıklarını ise Gordon Cipric ve Dragan Spasic yapacak.
Hırvat teknik adam Robert Pronisecki, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da Kayserispor'da görev yapmıştı.
(İHA)

Robert Prosinecki, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

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