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Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

Bülent Uygun ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor, Robert Prosinecki ile el sıkıştı.

29.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:04

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya , Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı. Sezona Teknik Direktör Hikmet Karaman ile başlayan, ardından Samet Aybaba ile yola devam eden ve son olarak da Bülent Uygun ile 7 hafta çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısı için Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Sağlık sorunları nedeniyle gelmeyi kabul etmeyen Hırvat teknik adam, direk kendisiyle görüşülmesi sonrasında Kayserispor'un teklifini kabul etti. Ligin ikinci yarısında Kayserispor'un teknik sorumlusu olarak göreve başlayacak olan Prosinecki, Antalya kampında takımın başında yer alacak. Prosinecki'nin yardımcılıklarını ise Gordon Cipric ve Dragan Spasic yapacak.

DAHA ÖNCE DE KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Hırvat teknik adam Robert Pronisecki, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da Kayserispor'da görev yapmıştı.

Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

Robert Prosinecki, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA


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