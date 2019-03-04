Kayserispor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.Beşiktaş ile yaptığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran İstikbal Mobilya Kayserispor, 1 günlük aradan sonra Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren çalışma salonda yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular salonda yenileme, fitness ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör Karaman, savunma oyuncularına Beşiktaş maçında yaptıkları hataları gösterdi. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah ile annesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya giden Tjaronn Chery antrenmana katılmadı.İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1 günlük iznin ardından yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde önemli ve zorlu maçların olduğunu söyledi. Karaman, şöyle konuştu:"Beşiktaş maçından önce Chery'nin annesinin rahatsızlığı nedeniyle gitmesi önemliydi. Mensah'ın oyun içerisinde ciddi şekilde sakatlanıp aramızdan ayrılması bizim için önemli kayıp unsuru. Artık maç 2-2 bitti. Konuşacağımız çok konu var. Bizim oyun içerisinde doğrularımız, geliştirmekte olduğumuz oyun anlayışları, maçtan önce verdiğimiz yüzde 100 görev anlayışlarında ne kadar başarılı olduk bu önemli. Çünkü 2 tane duran toptan gol yedik. Yediğimiz 2 golde de önce payı kendimize çıkartıyoruz. İlki, korner atışındaki vuruş ki o vuruşu rahatlıkla bertaraf etmemiz gerekiyordu. Uzatma dakikalarındaki golde de rakip takımından 2 kişi olsaydık o gol olmazdı. Önce kendimizi değerlendiriyoruz. Biten maçın ardından mazeret olmaz. Önümüzdeki haftalarda önemli ve zorlu maçlar var. O maçlara odaklanıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Futbolcuların antrenman sahasına gelişi-Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın konuşmasıAntrenman görüntüsüGenel detay- Kayseri