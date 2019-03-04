Kayserispor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş
ile yaptığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran İstikbal Mobilya Kayserispor, 1 günlük aradan sonra Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren çalışma salonda yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular salonda yenileme, fitness ve kondisyon çalışması yaptı. Teknik direktör Karaman, savunma oyuncularına Beşiktaş maçında yaptıkları hataları gösterdi. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber
, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah ile annesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda
'ya giden Tjaronn Chery
antrenmana katılmadı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1 günlük iznin ardından yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde önemli ve zorlu maçların olduğunu söyledi. Karaman, şöyle konuştu:
"Beşiktaş maçından önce Chery'nin annesinin rahatsızlığı nedeniyle gitmesi önemliydi. Mensah'ın oyun içerisinde ciddi şekilde sakatlanıp aramızdan ayrılması bizim için önemli kayıp unsuru. Artık maç 2-2 bitti. Konuşacağımız çok konu var. Bizim oyun içerisinde doğrularımız, geliştirmekte olduğumuz oyun anlayışları, maçtan önce verdiğimiz yüzde 100 görev anlayışlarında ne kadar başarılı olduk bu önemli. Çünkü 2 tane duran toptan gol yedik. Yediğimiz 2 golde de önce payı kendimize çıkartıyoruz. İlki, korner atışındaki vuruş ki o vuruşu rahatlıkla bertaraf etmemiz gerekiyordu. Uzatma dakikalarındaki golde de rakip takımından 2 kişi olsaydık o gol olmazdı. Önce kendimizi değerlendiriyoruz. Biten maçın ardından mazeret olmaz. Önümüzdeki haftalarda önemli ve zorlu maçlar var. O maçlara odaklanıyoruz." - Kayseri
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Kaynak: DHA