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Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

20.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:06Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Demir Grup 'u konuk edecek İstikbal Mobilya , maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular; kondisyon, koşu, çabukluk, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanda milli takım kampından dönen kaleci Silviu Lung takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Alpay Çelebi, Tunus A Milli Takım kampında yer alan Aymen Abdennour ve Türkiye U17 Milli Takım kampında bulunan Emre Demir antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Atila Turan ve Nurettin Korkmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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