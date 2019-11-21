Haberler » Spor » Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek - Spor

Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

21.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:07Kayserispor-Sivasspor maçını Özkahya yönetecek
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup maçını İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12.haftasında 24 Kasım 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Bilal Köseoğlu.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının VAR Hakemi Ümit Öztürk olurken, AVAR Hakemi ise Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Halis Özkahya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:48 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:34 Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
08:30 Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 20:56:22