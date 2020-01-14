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Kayserispor stoper transfer ediyor

Hes Kablo Kayserispor stoper mevkii için aradığı futbolcuyu buldu.

14.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:33Kayserispor stoper transfer ediyor
Hes Kablo stoper mevkii için aradığı futbolcuyu buldu. Sarı Kırmızılılar, eski futbolcusu Cristian Sapunaru ile söz kesti.

Süper Lig'in 2.yarısı için güçlü bir kadro kurup alt sıralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Stoper mevkii için tecrübeli bir isim anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, bu sezona takımında başlayan, devre arası itibariyle sözleşmesi feshedilen Cristian Sapunaru ile anlaştı.

Belinden bir sakatlığı bulunan ve sağlık raporları istenilen Sapunaru için "Oynayabilir" raporu verilirse sözleşme yapılacak. Sapunaru transferi gerçekleşirse stoper mevkii için arayışlar noktalanacak. Süper Lig'in ikinci yarısında Cristian Sapunaru, Aymen Abdennour, Mert Kula gibi isimler stoper mevkiinde görev yapacak.

Cristian Sapunaru kim

5 Nisan 1984 Romanya doğumlu. Stoper mevkiinde oynuyor. Rapid Bükreş, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii Targu Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor ve Denizlispor forması giydi. Bu sezon başında Denizlispor'a transfer oldu. Kayserispor forması ile 75 maçta, Denizlispor forması ile 15 maçta görev yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Denizlispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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