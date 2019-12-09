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Kayserispor taraftarı moral verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, tesislere giderek sarı kırmızılı takıma moral verdi.

09.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:04Kayserispor taraftarı moral verdi
İstikbal Mobilya taraftarı, tesislere giderek sarı kırmızılı takıma moral verdi. Başkan Berna Gözbaşı takıma destek verilmesini istedi. Teknik direktör Bülent Uygun ise "başaracağız" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Çaykur Rizespor maçı öncesi tesislere giderek sarı kırmızılı takım oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, "Bizler inandık siz de inanın. Bizim için bu maçı alın" ve "sahada basmadık yer bırakmayın" tezahüratlarında bulundular. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, taraftarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Kavgayı bırakıyoruz. Pozitif enerji veriyoruz. Hep beraber destek veriyoruz" dedi.

Teknik Direktör Bülent Uygun da, "Bu formanın ve bu armanın sahibi sizlersiniz. Bizler kalıcı değiliz, buraya hizmet etmeye geldik. Futbolcu kardeşlerim, ligin ilk yarısı bitene kadar, terinin son damlasına kadar mücadele edecekler. Bu mücadelede sizlerin de bizimle olmanızı istiyoruz. Bugün geldiniz bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcu kardeşlerim sahada gereğini yaparak inşallah Kayserispor'umuzu ligde tutacağız. O yüzden sizden duanızı ve desteğinizi istiyoruz. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah'ın izniyle de başaracağız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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