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Kayserispor taraftarı transfer istedi

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı, Başkan Berna Gözbaşı'dan transfer isteğini tatlı tabağı ile gösterdi.

04.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:53 Kayserispor taraftarı transfer istedi
İstikbal Mobilya taraftarı, Başkan Berna Gözbaşı'dan transfer isteğini tatlı tabağı ile gösterdi.

Süper Lig'in ilk yarısını 10 puanla son sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer bekleniyor. Ligin ikinci yarısında çıkışa geçip tehlikeli bölgeden uzaklaşması beklenen sarı kırmızılı takımda Başkan Berna Gözbaşı transfer hamleleri yapacak. Kayserispor taraftarı gerçekleştirilecek transferleri bekliyor. Bazı taraftarlar da heyecanını ve merakını farklı gösteriyor. Başkan Berna Gözbaşı, dün akşam saatlerinde bir tatlı salonunda taraftarın kendisi için hazırladığı tabağı görünce şaşırdı.

Waffle tabağı içerisinde "Büyük Başkan. Transfer ??" yazısını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gerekli takviyelerin yapılacağının müjdesini veren Başkan Gözbaşı "Başarılı olacağız. Destek vermeye devam" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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