Haberler» Spor» Haber

Kayserispor taraftarına ceza

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına PFDK'dan ceza geldi.

22.08.2019 16:53 Kayserispor taraftarına ceza
İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına PFDK'dan ceza geldi.

Profesyonel Futbol disiplin kurulu kararına göre, Kadir Has Stadı Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta bulunan taraftarlar, PFDK tarafından 1 maç stada girememe cezası aldı.

Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24.000 TL Para Cezası verilirken, bu müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Bu karara göre; bu tribünlerde bulunan taraftarlar, 2 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçını statda takip edemeyecek. - KAYSERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:28   Sakaryaspor'da 6 yönetici istifa etti
18:26   Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi
18:17   Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
18:17   Fenerbahçe'de Isla şoku! 4 hafta yok...
18:17   Bir zamanlar G.Saray'daydı! Emre Can Coşkun, Zonguldak Kömürspor'da...
18:11   Akşehir'de düzenlenen halter şampiyonası sona erdi
18:10   Schalke 04, Levent Mercan ile profesyonel sözleşme imzaladı