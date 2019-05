Kayserispor, teknik direktör Karaman'la sözleşme yenileyecek

Kaynak: DHA

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile sezon sonunda sözleşmelerinin bittiğini belirterek, "Burayı seven, kendini Kayserili olarak gören, yönetimle hiç problem yaşamayan bir insan ile sözleşme yapmamak hangi akla, mantığa sığar" dedi.İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sezonun son maçını doğduğu şehir olan Erzurumspor ile oynayacaklarını kaydederek, "Doğduğum toprakların takımı Kayseri'ye gelecek. Onları misafir edeceğiz. Maç iftar zamanına denk geliyor. Herhalde onlarla birlikte iftar açarız. Onun dışında sahada oynayan futbolcuların ne dostluğu, ne de düşmanlığı var. Hangisi iyi oynarsa o kazanacak. Maç başlayana kadar bazı duygular hissedebiliyorsunuz; ama maç başlayınca olay farklı bir boyuta gidiyor. Erzurumspor son maçında Fenerbahçe'ye yenilmeseydi bu maç daha önem kazanabilirdi. Erzurumspor'un şansı bayağı azalmış durumda. Galibiyet bile yetmiyor. Kazansalar bile kaderlerini rakiplerinin alacağı sonuç belirleyecek. Hayırlısı olsun" diye konuştu."HİKMET HOCA İLE SÖZLEŞME YAPMAMAK HANGİ AKLA SIĞAR"Sözleşmesi biten Hikmet Karaman ile resmi sözleşme imzalamadıklarını kaydeden Bedir, "Hikmet Karaman ile bizim özel dostluğumuz var. Hikmet hoca şuan 1,55 puan ortalaması ile ligin 5'inci başarılı hocası. Böyle bir başarı yakalamış, burayı seven, kendini Kayserili olarak gören, yönetimle hiç problem yaşamayan bir insan ile sözleşme yapmamak hangi akla, mantığa sığar. Onun da Kayserispor'dan başka bir şey düşündüğünü sanmıyorum. İkimizin de gönlünden geçen, kaldığımız sürece beraber çalışmak. Kağıda atılmış bir imza yok. Daha önceki hocalarımızla da 'İstediğiniz zaman gidersiniz, istediğimiz zaman gönderebiliriz' diye madde koyduruyordum. İsteyen istediği zaman gidebilir ya da gönderilebilir. Önemli olan sözdür. Hoca ile de bizim sözde mutabakatımız var. Bu mutabakat devam edecek. Şuan önemli olan öncelikle kazasız, belasız ligi tamamlamak. Daha sonra da gideceklerin, kalacakların belirlenmesi ve transferler süreci başlayacak" şeklinde konuştu."MENSAH GİBİ OYUNCULARIN PEŞİNDEYİZ"Ligin 32'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçından sonra 2 isimle anlaştıklarını kaydeden Erol Bedir, "Anlaştığımız isimleri duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz demiştim. Mansah, Atlatico Madrid'in sporcusu. Bedeli de 7-8 milyon Euro. Bu futbolcuyu geçen sezon kiraladığımızda 'Bonservisine 6-7 milyon Euro satın alma opsiyonu koyalım' demiştik. Kabul etmemişlerdi. Kiralama süresi bitti. Mensah burada mutlu olduğunu kalmak istediğini söyledi. Bana göre Mensah mevkisinin Türkiye'deki en iyi futbolcusu. Mensah ile ilgili görüşmelerimizde sona yaklaşmıştım. Mensah'ın işi biterse 'Yok canım o kadar da değil' der misiniz? Dersiniz. O zaman bu ve buna benzer oyuncuların peşindeyiz. Elimizde çok ciddi bir liste var" diye konuştu."DENİZ, YERLİ OYUNCULAR İÇİNDE NUMBER ONE"Futbolcuları Deniz Türüç ile ilgili transfer dedikodularının olduğunu söyleyen Başkan Bedir, "Deniz transfer döneminin en gözde isimlerinden, hatta yerli oyuncular içinde 'Number One' olacak gibi gözüküyor. Bu onu bizimle görüşülme talebini geldiğinden değil gazetelerde vesaire asparagas haberlerin çıkması nedeniyle söylüyorum. Bu tür haberleri masa başında düşünüp yazanlar da transfer konusunda 'Olsa olsa kim olur?' diye soruyorlar. 'Deniz Türüç olur' diyorlar. Onların aklına gelen diğer takımların başkanları ve teknik heyetin de aklına geliyordur. Deniz Türüç ile alakalı olarak menajerler aracılığı ile yurt dışında ve yurt içinde bir takım girişimlerin olduğunu biliyorum. Bazı menajerlerin bize de zaman zaman Deniz ile ilgili düşüncemizin ne olduğunu soranlar oluyor. Bazen de bir kulüp adına aradıklarını söyleyen menajerler oluyor. Bu zamana kadar ciddi bir görüşme yada konuşma olmadığı için sözleşmedeki maddeye işaret ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Erol Bedir'in açıklamaları- Kayseri Hikmet Karaman