Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Takımı ligde tutacağız

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN/ ANTALYA, - Hes Kablo Kayserispor 'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, "Tabii ki hiçbir şey için garanti veremeyiz fakat hazırlıklara iyi başladık. İnanıyorum ki bu sene takımı ligde tutacağız" dedi.

Süper Lig'in devre arasında kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki, hedefleri, takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Takımın puan olarak iyi durumda olmadığını ama takımı ligde tutacaklarına inandığını vurgulayan Prosinecki, "Bildiğiniz gibi genel itibariyle çok iyi bir durumda değiliz, son sıradayız. Ben de buraya Kayserispor'u bu durumdan kurtarmaya, savaşmaya geldim. Başkanımızla beraber iyi işler yapmaya çalışacağız. Yeni futbolcular almaya çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir şey için garanti veremeyiz fakat hazırlıkla iyi başladık. İnanıyorum ki bu sene takımı ligde tutacağız" diye konuştu.

"SAVAŞMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İlk geldiği dönem ile şu anki sürecin birbirinden farklı olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Tabii ki çok şey değişmiştir. Yeni geldim o yüzden bu kıyaslamayı yapmak doğru olmayabilir ama 7-8 senelik bir süreden bahsediyoruz. Bu süre de çok uzun bir süre. Genel anlamda birçok şeyin daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Her şeyi bir kenara bırakırsak ilk geldiğim zaman, iyi sonuçlar almıştık. Ligi 5'inci bitirmiştik. Ben yine bunun için buradayım, takımı ligde tutmak için geldim. Bunu yapmak için de savaşmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELMEMDEKİ EN ÖNEMLİ SEBEP, BERNA BAŞKAN"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın çok hırslı bir insan olduğunun altını çizen Robert Prosinecki, "Başkan ile çok fazla görüşme şansım oldu. Buraya gelmemi sağlayan en önemli sebep de o ama hayatta her zaman her işte şüphe vardır. Bu yüzden bunu normal karşılayabilir herkes. Tüm bilgi ve birikimimi Kayserispor'a vermek için buradayım. İlk defa bir kadın başkanla çalışıyorum. Her şeyini veriyor takıma, inanılmaz hırslı ve çalışkan bir insan. Ben onun bu azmini gördüğüm için buradayım. Hep beraber iyi işler başaracağız" şeklinde konuştu.

"LİGİN SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE OYUNCULARI BURAYA GETİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prosinecki, üst düzey oyuncular alacaklarını ifade ederek, "Umut Bulut ve Adebayor gibi oyuncular kaliteli isimler fakat biz 1-2 gün içerisinde iyi seviyede oyuncuları buraya getireceğiz. Onlarla beraber bu takımı ligde tutacağız. Burada kalanlar ve yeni gelen oyuncularla beraber bu işi başaracağız. Bir rakam vermem doğru olmayabilir fakat transferleri yapmaya başladık. Türkiye liginin seviyesinin üstünde oyuncuları buraya getirebileceğimize inanıyorum. Transfer konusunda çok iyi bir durumdayız, iyi yol kat ettik. Bu seviyeyi oynayabileceğimizi düşündüğüm oyuncuları buraya getireceğiz" diye konuştu.

"MENSAH BİZİM OYUNCUMUZ"

Adı transfer döneminde büyük takımlar ile anılan Bernard Mensah'ın sakatlıktan döndüğünü ve takıma katkı sağlayacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu söylentiler beni ilgilendirmiyor. Mensah şu anda bizim oyuncumuz. Ben teknik olarak takımla ilk idmanımı dün yaptım. Sakatlıktan da yeni çıktı. Onun çok iyi seviyeye gelip bize yarar sağlamasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"2'NCİ YARI BİZİM İÇİN ZOR OLACAK"

Düşme hattıyla aralarındaki puan farkının kapatılabilecek bir seviyede olduğunu vurgulayan Prosinecki, "2'nci yarı bizim için de zor olacak, 10 puandayız. Şöyle bir durum da var, düşme hattı şu anda 15 puanda. Biz aradaki 5 puanlık farkı kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için çok çalışacağız ama kolay değil, herkes bunun için uğraşacak. Biz azimle çalışıp ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kendilerini zorlu bir maç takviminin beklediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Alanya maçından önce Fenerbahçe ile kupa maçımız var. O maçta da biz elimizden geleni yapacağız. Bizim için önemli bir maç. Ligde, onları 1-0 yenmiştik. Biz o maçta da her şeyimizi vereceğiz. Şu anda maçlarla ilgili genel bir puan tahmininde bulunmak yanlış olur. Bildiğiniz gibi Galatasaray ile ilgili söylenebilecek bir şey yok. O maç da zor olacak ama elimizden geleni yapıp puan almaya çalışacağız. Alanyaspor da iyi gidiyor. Ankaragücü ve Antalyaspor maçları daha sonra geliyor. Bu takımları yenmek zorundayız ki ligde kalalım" diye konuştu.

"SAVAŞAN, OLUMLU DÜŞÜNEN BİR İNSANIM"

Kayserispor ile 6 aylık bir sözleşme imzaladığını ve şu anda olumsuz bir düşünce içerisinde olmadığını ifade eden Prosinecki, "Şu an öyle bir şey konuşmam doğru değil. Tek odaklandığım nokta, Kayserispor'u ligde tutmak. İşin o tarafını düşünen bir insan değilim, savaşan, olumlu düşünen bir insanım" açıklamasında bulundu.

"BENİM ÇALIŞTIĞIM DÖNEMDE SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞIYORDU"

Süper Lig'de rekabetin ve zirveye oynayan takımların sayısının ilk çalıştığı döneme göre arttığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Benim çalıştığım dönemde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için savaşıyordu fakat şu an bakıyorum Beşiktaş son yıllarda büyük bir çıkışa geçti, Sivasspor, Alanyaspor, Trabzonspor zirveye oynayabiliyor. Belki de en büyük farklılık bu" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ, ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde zor bir iş başardığını vurgulayan Prosinecki, şu ifadeleri kullandı:

"Takip ettim tabii ki. Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarısı çok önemliydi çünkü Fransa'yı yenip o grupta başarılı oldu. Kolay iş değil. Şenol Güneş çok şeyi değiştirdi. Bence Türkiye, EURO 2020'ye başarı sağlamak için gidecek."

"EMRE DEMİR'İN GELİŞTİRMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Türkiye'de genç oyuncuların her geçen gün daha iyi seviyeye geldiğini belirten Robert Prosinecki, "Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Futbol çok seviliyor ve büyük bir ilgi var. Futbolun bu kadar sevildiği bir ülkede gençlerin bu seviyeye gelmesi çok güzel. Emre Demir, çok genç. 15-16 yaşında bu seviyede oynamaya başladı. Bu önemli bir başarı aslında onun adına ama geliştirmesi gereken çok şeyi var. Gelecekte Kayserispor ondan çok şey bekliyor" şeklinde konuştu.