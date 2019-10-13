Haberler » Spor » Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.

13.10.2019 08:46Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.
Süper Lig Cemil Usta sezonunun 8.haftasında 20 Ekim Pazar günü Kadir Has Stadyumunda Kasımpaşa’yı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar Hikmet Karaman’ın istifası sonrası takımına başına getirilen tecrübeli teknik adam Kayserispor ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Kasımpaşa maçını kazanarak 3 puanla başlamak istedikleri ifade eden Aybaba, "Hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir kadroya sahibimiz. Bu takım ligde daha iyi yerleri hak ediyoruz. İnşallah hem şehir olarak hem de taraftarımızın büyük desteği ile Kasımpaşa maçını kazanarak Kayserispor’u layık olduğu yerlere taşıyacağız" diye konuştu.
20 Ekim 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi saat 14.00’de başlayacak. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:37 Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek
13:46 Spor'un en'leri ödüllerini aldı
10:48 Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
08:50 Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
11:34 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
12:05 Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'ın mutlu günü
08:52 Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
13.10.2019 17:44:02