Kayserispor - Trabzonspor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor
deplasmanda Kaysersipor'a konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Mücadelenin 82. dakikasında Trabzonspor'un golünü 74. dakikada oyuna giren Ekuban kaydetti. Maçın 90+7. dakikasında ise Vahid Amiri
skoru belirleyen golü attı.
Önemli pozisyonlar
15. dakikada kaleyi karşısına alan Yusuf Yazıcı
, ceza sahası dışından nefis bir şut çıkardı. Yusuf'ın şık vuruşu, direkten dışarıya çıktı.
Mücadelenin 22. dakikasında kaptan Jose Sosa
'nın kullandığı frikik vuruşu sağ direkten döndü.
Bu sonuçla Trabzonspor 22 puanla 5. sırada yer aldı. Kayserispor
ise 12 puanla 17. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery
, Varela, Deniz Türüç
, Umut
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure
, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega
MAÇTAN DAKİKALAR
Yusuf Yazıcı,Kayserispor,Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
16. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan
, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı.
22. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti.
26. dakikada Mensah'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
30. dakikada Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına ortasında Levent Gülen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.
31. dakikada Umut Bulut
'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada rakiplerini geçen Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı.
41. dakikada Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:07