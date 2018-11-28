Kayserispor-Trabzonspor Maçı Bileti 15 Tl

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:38

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belirlendi.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadir Has'ta oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belirlendi ve satışa sunuldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklama göre; 01 Aralık Cumartesi günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 15 TL ila 40 TL arasında değişiyor.Kayserispor kulübü, bilet fiyatları hakkında resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında, "Kayserispor'umuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında 01 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile 19: 00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde; Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL.." - KAYSERİ