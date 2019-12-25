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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

25.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00 Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İstikbal Mobilya , Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Benoit Poulain, antrenmana katılmadı.
Kayserispor, 28 Aralık Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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