Kayserispor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

- Kayserispor
, Trabzonspor
mazının hazırlıklarını sürdürdü
KAYSERİ - Kayserispor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kadir Has
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam
, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından futbolcular top kontrolü ve pas çalışması yaptı. Antrenmana daha önce kadro dışı kalan ve affedilen Jean-Armel Kana-Biyik da katıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:10