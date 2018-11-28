28 Kasım 2018, 16:10
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Kayserispor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

- Kayserispor, Trabzonspor mazının hazırlıklarını sürdürdüKAYSERİ - Kayserispor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Kayserispor, Trabzonspor mazının hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ - Kayserispor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından futbolcular top kontrolü ve pas çalışması yaptı. Antrenmana daha önce kadro dışı kalan ve affedilen Jean-Armel Kana-Biyik da katıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:10



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