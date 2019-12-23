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Kayserispor transfere odaklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını söyleyerek yönetim kurulu üyelerinin para vermesini istedi.

23.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:48 Kayserispor transfere odaklandı
İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı, ekonomik sıkıntı içerisinde olduklarını söyleyerek yönetim kurulu üyelerinin para vermesini istedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 4-1 mağlup oldukları Medipol maçı sonrasında açıklama yaptı. Başkan Berna Gözbaşı, ligde kalmak için çaba harcayacaklarını ve transfer yapacaklarını ifade etti. Başkan Gözbaşı, "Akıllı transferler yapmak istemiyoruz. Şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. 5-6 pozisyonda transfer görüşmelerimiz var. Bunların finansını ayarlamaya çalışıyoruz. Kaynak bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek olduğunu da ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Bu kaynağın banka kesintisine gitmesini ve bunu transfer için kullanmak istiyoruz. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Kendi yönetim kurulumdan da destek istiyorum. Ne durumda olduğumuzu herkes biliyor. Sadece maçlara gelip gitmek, yönetim kurulunda olmanın gereği değildir. Herkes gerçeği kabul etmeli. Bu gerçeğin içinde olmak istiyorsa elini taşın altına koymalı. Aksi taktirde yönetim kurulunda kimsenin poz vermesine gerek yok" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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