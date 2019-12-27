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Kayserispor U-19, Trabzon deplasmanında

İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 takımı ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

27.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:55 Kayserispor U-19, Trabzon deplasmanında
İstikbal Mobilya U-19 takımı ilk yarının son maçında yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

Spor Toto Gelişim Elit U-19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı Trabzonspor U-19 maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek galibiyet özlemine son veren Sarı-Kırmızılılar Trabzon deplasmanından puan ve puanlarla dönerek ilk yarıyı iyi bir şekilde kapatmak istiyor. 15 puanla 15.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor U-19 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlayıp, ikinci yarıda daha umutlu girmek istiyor.

Yarın Trabzon Kadir Özcan Tesislerinde oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Azem Zorlu ve Ahmet Tolga Tomar yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa Bozali. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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