Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kayserispor'u yabancılar sırtlıyor - Spor

Kayserispor'u yabancılar sırtlıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de attığı 28 golün 22 golünü yabancı oyuncular kaydetti.

25.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:09
Kayserispor'u yabancılar sırtlıyor
Hes Kablo Kayserispor 'un Süper Lig'de attığı 28 golün 22 golünü yabancı oyuncular kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon yabancı futbolcuları ile neticeye gidiyor. Geride kalan 26 maçta rakip filelere 28 gol atan Sarı Kırmızılı takımda gol dağılımında yabancı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. 28 golün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti.

Takımın en golcü futbolcusu 8 golle Brezilyalı Pedro Henrique olurken, 4 golle Ukraynalı Artem Kravets ve 3'er golle Bernard Mensah, Muris Mesanovic oldu. Bu isimleri 1'er golle Emre Demir, Cristian Sapunaru, Ömer Uzun takip ediyor. takımdan ayrılan Umut Bulut 3 gol, Emmanuel Adebayor 2 gol, Benoit Poluain 1 gol atarken Konyaspor'dan Levan Shengelia da kendi kalesine gol atan isim oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 28 golünü atan isimler şunlar:

Pedro Henrique: 8 gol

Artem Kravets: 4 gol

Bernard Mensah: 3 gol

Muris Mesanovic: 3 gol

Umut Bulut: 3 gol

Emmanuel Adebayor: 2 gol

Benoit Poulain: 1 gol

Emre Demir: 1 gol

Cristian Sapunaru: 1 gol

Ömer Uzun: 1 gol

Levan Shengelia: 1 gol (kendi kalesine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF’yi topa tuttu Spor
Terim'in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF'yi topa tuttu
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı Spor
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı
Taraftarlardan Terim’e, sosyal medyayı sallayan destek videosu Spor
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu
Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı

Son Dakika Spor Haberleri

15:16: Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti - Spor 15:10: Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek - Spor 15:04: Antrenmanlarını evinde yapan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'dan "evde kalın" çağrısı - Spor 15:02: (Özel haber) Tamer Taşpınar: "Sporcularımızda bir problem yok" - Spor 15:00: Milli yelkenci Alican Kaynar'dan Olimpiyat yorumu - Spor 14:09: Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter - Spor 13:53: Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu - Spor 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:21: Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler