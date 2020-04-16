Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kayserispor U19 takımı 28 puan topladı

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

16.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:45
Kayserispor U19 takımı 28 puan topladı
Hes Kablo Kayserispor U19 takımı liglerin tekrardan başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor U19 takımı, ligde geride kalan 25 hafta sonunda 28 puan topladı. Oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar topladığı 28 puanla 13.sırada yer aldı. 25 maçta 36 gol atan Hes Kablo Kayserispor U19 takımı kalesinde ise 42 gol gördü.

Ligde kalan son 8 haftada alacağı sonuçlar ile ligleri yerini kendi belirleyecek olan Sarı-Kırmızılılar ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Hes Kablo, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Spor
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Dorukhan’ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş’tan yanıt geldi Spor
Dorukhan'ın takımdan ayrıldığı iddialarına, Beşiktaş'tan yanıt geldi
Muslera: Fatih Terim, Türkiye’de güvende olduğumuzu söyledi Spor
Muslera: Fatih Terim, Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti Spor
Süper Lig ekibinin yıldızı, tesislere gelip sahaların çimlerini biçti
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Beşiktaş’ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
F.Bahçe’ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi Spor
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi
Ünlü model, sevgilisinin 64 milyonluk sözleşmesini dans ederek kutladı Spor
Ünlü model, sevgilisinin 64 milyonluk sözleşmesini dans ederek kutladı
Haberler ›› Spor ››Kayserispor U19 takımı 28 puan topladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:22: Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı - Spor 18:20: Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama - Spor 18:03: Red Bull, Courtois'yı transfer etti! Sanal Formula 1... - Spor 17:43: Türkmenistan Ligi koronavirüs arasından geri dönüyor! Seyircili olarak... - Spor 17:36: Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması - Spor 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber