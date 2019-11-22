Haberler » Spor » Kayserispor U19 takımı Sivasspor'u konuk edecek - Spor

Kayserispor U19 takımı Sivasspor'u konuk edecek

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

22.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:51Kayserispor U19 takımı Sivasspor'u konuk edecek
İstikbal Mobilya U19 takımı sahasında Demir Grup 'u ağırlayacak.

Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ligde geride kalan 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar son iki maçtır kazanamıyor. İnişli-çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor U19 takımı topladığı 10 puanla ligde 15.sırada yer alıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazanan Sarı-Kırmızılılar 4 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı. İç sahadaki kötü performansını Demir Grup Sivasspor'u yenerek dur demek isteyen Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor müsabakası saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Hakemi Cemal Emre Gömeç yönetecek. Gömeç'in yardımcılıklarını Turan Çelik ve Deniz Apaçık yapacak. Maçın 4.Hakemi Kemal Deliktaş. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:31 22 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
09:30 Voleybol: Haftanın programı
09:27 Onyekuru'nun son talibi Celta Vigo!
09:27 Yönetim köşeye sıkıştı! Fatih Terim...
09:24 Basketbol: Haftanın programı
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
00:51 İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı!
22:34 Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
21:43 Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
21:27 Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
21:19 Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, aday olmayacağını açıkladı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:32:45