Kayserispor, U21 Takımı'nı 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasını değerlendiren Kayserispor
, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.
Kayserispor, Kadir Has
Tesisleri'nde milli arada U21 Takımı ile hazırlık maçı oynadı. Sakat ve milli takımlara giden oyuncularından yoksun olarak önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor
maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazandı. Kayserispor'da Silvestre Varela etkili futbolu ve 2 golü ile dikkat çekerken, genç oyuncular Kazım Çelik
ve Adem Doğan da performansları ile umut verdi. - KAYSERİ
Kayserispor
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:51