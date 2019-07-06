06.07.2019 10:46
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Kayserispor, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, Umut Bulut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Umut Bulut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Umut Bulut ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İM Kayserispor, yeni sezon öncesi iç transferde Umut Bulut ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Bulut, sözleşmeyi imzaladıktan sonra dün yapılan akşam antrenmanında takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserispor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı, başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayserispor, Umut Bulut, Spor

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