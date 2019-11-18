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Kayserispor'un 15 yaşındaki oyuncusu Emre ve Lung'a Sevilla kancası

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Emre Demir ve kaleci Silviu Lung için teklifte bulunduğunu açıkladı.

18.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00Kayserispor'un 15 yaşındaki oyuncusu Emre ve Lung'a Sevilla kancası

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Emre Demir ve kaleci Silviu Lung için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Kayseri'de bir radyo yayınına telefonla bağlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımlarının birinci kalecisi Silviu Lung ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını alan 15 yaşındaki Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini söyledi. Uygun, iki oyuncuya teklifin La Liga ekibi Sevilla'dan geldiğini belirterek, "Rumen kalecimiz Silviu Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi, bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'nın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar, çünkü Emre'nin birçok dünya devi peşinde" dedi.

HAYRETTİN DEMİR: KARAR KAYSERİSPOR'UN

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise Sevilla iddialarını doğrulayarak, "Emre için kulübe gelen bazı teklifler olduğunu biz de duyduk. Bunların arasında Sevilla da var. Bu transferde karar verecek olan Kayserispor'dur" diye konuştu.



Spor

Kaynak: DHA

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