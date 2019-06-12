Kayserispor'un 4 yabancısı kaldı

İstikbal Mobilya Kayserispor
'da yeni sezon öncesinde 4 yabancı futbolcu kaldı.
Geride kalan sezon 12 yabancı futbolcu ile ligde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da 8 yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı. Kadroda 4 yabancı oyuncu kaldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen sezon kaleci Silvi Lung, Cristian
Sapunaru (Romanya
) Tiago
Lopes, Silvester Varela (Portekiz
)
Jean Armel Kana Biyik (Kamerun
) Oleksandr Kucher, Artem Kravets (Ukrayna
), Bernard Mensah, Asamoah Gyan
(Gana
), Tjaronn Chery
(Hollanda
) Fernando Boldrin (Brezilya
) Rajko Rotman (Slovenya
) forma giydi.
Sezon içerisinde Boldrin ve Rotman ile yolları ayıran sarı kırmızılılar, lig biter bitmez kiralık olan mensah ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Böylece sarı kırmızılı takım bünyesinde 4 yabancı futbolcu kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi devam eden yabancı futbolcular şunlar:
Silviu Lung (Romanya) (2020)
Bernard Mensah (Gana) (2022)
Fernando Boldrin (Brezilya) (2020)
Artem Kravets (Ukrayna) (2021) - KAYSERİ
Kaynak: İHABrezilya
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