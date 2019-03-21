Kayserispor'un 5.haftalık Maç Programı Belli Oldu

Kaynak: İHA

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27 ile 31. hafta müsabaka programları açıklandı.İstikbal Mobilya Kayserispor'un 27.28.29.30 ve 31. haftalarda oynayacağı Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının tarihleri saatleri belli oldu.Açıklanan 5 haftalık maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını ise Pazartesi günü oynayacak.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, 27.hafta ve 29.haftada deplasmanda sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar iki maçı Cumartesi günü oynayacak. 28.hafta ve 30.haftada evinde oynayacağı maçları ise Pazar günü oynayacak. Sarı-Kırmızılılar 31.haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçını ise Pazartesi günü oynayacak.İşte Kayserispor'un 5.Haftalık Maç Programı27. Hafta: D.G.Sivasspor-İ.M.Kayserispor06 Nisan Cumartesi Saat. 16.00Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu28.Hafta İ.M.Kayserispor-MKE Ankaragücü14 Nisan Pazar Saat 13.30Kadir Has Stadyumu29.Hafta Galatasaray-İ.M.Kayserispor20 Nisan Cumartesi Saat 19.00Türk Telekom Stadyumu30.Hafta İ.M.Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor28 Nisan Pazar Saat 16.00Kadir Has Stadyumu31.Hafta Trabzonspor-İ.M.Kayserispor06 Mayıs Pazartesi Saat: 20.00Şenol Güneş Spor Kompleksi - KAYSERİ