Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kayserispor'un 8 kader haftası - Spor

Kayserispor'un 8 kader haftası

Hes Kablo Kayserispor, ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek.

22.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:43
Kayserispor'un 8 kader haftası
Hes Kablo Kayserispor , ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek.

Süper Lig'de 26.hafta sonunda 22 puanla 18.sırada yer alan Has Kablo Kayserispor, kalan 8 haftada birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. 8 maçın 4'ünü sahasında 4'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 15-16 puan almak istiyor.

Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren Sarı-Kırmızılılar kalan maçlarından az puan kaybı ile kapatarak büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp yöneticilerinden Ali Kaynar, "Ligler yeniden başlayana kadar an iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan maçlarımızdan gerekli puanları alarak kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak Spor
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak
Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Spor
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi Spor
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi
Beşiktaş’ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Spor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu Spor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu

Son Dakika Spor Haberleri

Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı - Spor Kayserispor'un 8 kader haftası - Spor Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor Yanındayız Fenerbahçe! - Spor İtalya'da salgına karşı bağış kampanyası - Spor Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı - Spor Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Spor İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak - Spor Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı - Spor
Loading