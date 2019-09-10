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Kayserispor'un 8 maçı Cumartesi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.

10.09.2019 08:58 Kayserispor'un 8 maçı Cumartesi
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu 4.hafta ile 17.hafta arası oynayacağı maç programı belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftasında 2 kez Cumartesi, 1 kez de Cuma günü maç yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısının sonuna kadar 6 kez Cumartesi, 6 kez Pazar, 2 kez de Pazartesi günü maça çıkacak.

TFF tarafından açıklanan maç programında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'ta 1 kez Cumartesi, 4 kez Pazar, 1 kez de Pazartesi günü maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın, ligin ilk yarısında oynayacağı maçların programı şu şekilde:

4.Hafta/ 14 Eylül Cumartesi

Antalyaspor-İ.M.Kayserispor

5.Hafta/ 21 Eylül Cumartesi

İ.M.Kayserispor-Yukatel Denizlispor

6.Hafta/ 29 Eylül Pazar

Konyaspor-İ.M.Kayserispor

7.Hafta/ 5 Ekim Cumartesi

Göztepe- İ.M.Kayserispor

8.Hafta/ 20 Ekim Pazar

İ.M.Kayserispor-Kasımpaşa

9.Hafta/ 27 Ekim Cumartesi

Y.Malatyaspor-İ.M.Kayserispor

10.Hafta/ 3 Kasım Pazar

İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe

11.Hafta/ 9 Kasım Cumartesi

Gençlerbirliği- İ.M.Kayserispor

12.Hafta/ 24 Kasım Pazar

İ.M.Kayserispor-Sivasspor

13.Hafta/ 2 Aralık Pazartesi

Beşiktaş-İ.M.Kayserispor

14.Hafta/ 9 Aralık 2019 Pazartesi

İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor

15.Hafta/ 15 Aralık Pazar

G.Gaziantep-İ.M.Kayserispor

16.Hafta/ 22 Aralık Pazar

İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir

17.Hafta/ 28 Aralık Cumartesi

Trabzonspor-İ.M.Kayserispor - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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