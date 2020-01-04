Haberler » Spor » Kayserispor'un Antalya kampı - Spor

Kayserispor'un Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

04.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:04 Kayserispor'un Antalya kampı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Ligde ilk 17 haftalık bölümü 10 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Robert Prosinecki'nin yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana Silviu Lung, Miguel Lopes, Bernard Mensah, Artem Kravets, Pedro Henrique ve Brice Dja Djedje katılmadı. Bu oyuncuların birkaç gün içinde kampa dahil olacağı öğrenildi.
Sakatlığı bulunan kaleci Eray İşcan, takımdan ayrı çalıştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, akşam yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:24   Mert Çetin için Galatasaray'a transfer cevabı! - Spor
14:19   Bayern Münih'ten bedava transfer! Alexander Nübel... - Spor
14:19   Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak - Spor
14:19   Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine... - Spor
14:16   Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı - Spor
13:55   Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var - Spor
13:36   UEFA ofsayt kuralını değiştiriyor! 12 cm esneklik - Spor
13:15   Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak - Spor
12:04   Dusko Tosic veda etti, yengenin yeni durağı Türkiye olabilir - Spor
11:57   Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı - Spor
4.01.2020 14:27:03