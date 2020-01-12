Haberler » Spor » Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi - Spor

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Hes Kablo Kayserispor'un devre arası kampı sona erdi.

12.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:32Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi
Hes Kablo 'un devre arası kampı sona erdi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Herşey başarı için" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısında daha başarılı bir dönem geçirerek kümede kalmayı hedef seçen Hes Kablo Kayserispor'un kamp çalışmaları sona erdi. 3 Ocak'tan bu yana 'da devre arası kamp çalışmalarını yapan sarı kırmızılılar, bugün sabah gerçekleştirdiği idman sonrasında kamp çalışmalarını noktalandırdı.

Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, öğle saatlerinde Antalya'dan ayrıldı. Kayserispor Asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Takımımıza yeni katılan isimler oldu. Teknik direktörümüz, eski ve yeni oyuncularımızın kaynaşması ve ligin ikinci yarısı için güç toplamak adına son derece başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Takımımız kamp çalışmalarını tamamladı ve Antalya'dan ayrıldı. Kafile, bugün akşam Kayseri'ye gelecek" dedi.

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını ardından da Alanyaspor ile oynayacakları lig maçına odaklanacaklarını söyleyen Mustafa Tokgöz, "Herşey ligin ikinci yarısında başarılı bir dönem geçirmek adına yapıldı. Umarım hedefimize ulaşırız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:00  Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi - Spor
17:59  Turizmciler golf turnuvasında buluştu - Spor
17:57  Sofiane Feghouli: "Daha önce de 10 puan gerideydik" | Galatasaray haberleri - Spor
17:56  Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı - Spor
17:53  Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu - Spor
17:36  Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu - Spor
16:58  Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız - Spor
16:53  Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor - Spor
15:32  Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor - Spor
14:39  Sakaryaspor, maça "Kiralık" yazılı formalarla çıktı - Spor
12.01.2020 18:01:49