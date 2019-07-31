Haberler» Spor» Haber

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, iki haftalık kampı tamamladı.

31.07.2019 11:52 Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, iki haftalık kampı tamamladı.
Sezon hazırlıklarına Kayseri'de kulüp tesislerinde başlayan ve ikinci etap hazırları için 16 Temmuz'da Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekibin 15 gün süren kampı sona erdi.
Bu süreci yoğun çalışma temposuyla geçiren ve 4 hazırlık maçı yapan Kayserispor kafilesi, akşam Kayseri'ye dönecek.
Sarı-kırmızı futbolcular, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cumartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Avusturya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:31   Başakşehir'in yeni transferi Vieira, sağlık kontrolünden geçti
15:24   Denizlispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı
15:23   Erzincan'da TFF C Antrenörlük Kursu başladı
15:21   Kadınlardan 17 voleybol takımı oluşturuldu
15:20   Modern pentatlonda kota heyecanı
15:17   Ömer Onan: "Her kulüp harcamasını bildirecek"
15:14   Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku! 2 ay yok