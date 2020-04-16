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Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları antrenmanda

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, tesislerde çalışmalara başladı.

16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:11
Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları antrenmanda
Hes Kablo Kayserispor 'un Brezilyalı futbolcuları Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, tesislerde çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor önemli oyuncularından Brezilyalı Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, ev dışında da idman yapmaya başladılar. Teknik heyetin ilk talimatı doğrultusunda evden çıkmayarak çalışmalarını kısıtlı imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, ikinci bir talimat ile Kayserispor tesislerinde günlük idman yapmaya başladı.

Teknik heyetin kendileri için çıkardığı idman programına uyan Gustavo ile Pedro, antrenman sahasında sosyal mesafeye de dikkat ederek çalışma yapıyor. İki futbolcu, topla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pedro Rodriguez Ledesma, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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